Актер сыграл в картине главную роль Гарри Да Соузы.

Знаменитый британский актер, звезда фильмов "Веном", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Лок" Том Харди высказался о съемках в новом сериале "Мобленд", некоторые эпизоды которого снял легендарный режиссер Гай Ричи ("Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Джентльмены"). Артист неожиданно заговорил о своей старости и объяснил, почему решил сняться в новой картине от Paramount+.

Об этом знаменитость рассказал в комментарии для издания Sky News, которое опубликовало видео со звездой в X. Как известно, в сентябре прошлого года Харди исполнилось 47 лет. Он убежден, что это возраст, когда он уже может называть себя старым.

Артист объяснил, что якобы из-за своего возраста решил сыграть главную роль в криминальном сериале "Мобленд", премьера которого состоится уже 30 марта этого года. Он сказал, что после завершения съемок в трилогии "Веном", где он сыграл Эдварда Брока, задумывался над тем, чтобы вернуться на родину и оставить о себе след там. Также он убежден, что "Мобленд" могут продлить на несколько сезонов, чему он будет очень рад

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"Я стар и хотел бы просто остаться здесь на некоторое время, и это был один из вариантов, который появился после того, как я закончил работу над "Веномом". Это очень увлекательно, я думаю, что это не один год, и это постоянный персонаж, и это дом, поскольку я вернулся в Великобританию, и это здорово. Я уже стар, и мне бы хотелось просто немного побыть здесь. Сценарий охватывает много тем, что мне очень понравилось. Мне понравились персонажи", - отметил актер.

Кинозвезда за время своей карьеры пробовал себя в разных амплуа. В новом сериале Ричи его роль можно назвать "классической", где он сыграет "плохого парня". Харди часто снимался в криминальных лентах, где играл отрицательных персонажей, которые при этом могли не быть антагонистами.

О чем сериал "Мобленд"

В центре сюжета две семьи гангстеров из Лондона, которые строят преступные империи, а также персонажи, которые решают их проблемы. Харди сыграл роль переговорщика, который должен защитить семью Гарриган. Кроме него в картине, также снялся Пирс Броснан и Хелен Миррен. Первый сезон сериала будет насчитывать десять эпизодов. Режиссерами стали Ронан Беннетт и Гай Ричи.

Напомним, ранее Netflix выпустил первый тизер боевика "Опустошение" с Томом Харди. Премьера фильма состоится 25 апреля 2025 года на Netflix.

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