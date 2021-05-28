Официального подтверждения от Warner Bros. пока не было.

Тодд Филлипс подтвердил, что в разработке находится сиквел "Джокера".

Об этом говорится в материале The Hollywood Reporter.

Отмечается, что Филлипс, который был режиссером первой части отныне будет работать со сценарием сиквела истории о помешанном преступнике.

Хоть это одно из самых громких упоминаний о разработке продолжения "Джокера", официального подтверждения от Warner Bros. пока не было.

ComicBook.com отмечает, что еще в 2019 году было объявлено о выпуске сиквела, но потом заявление срочно отозвали. Так что фанатам придется еще немного подождать.

Читайте также"Друзья" возвращаются, или предаться воспоминаниям: чем цепляет спецвыпуск культового сериала"Джокер" Тодда Филлипса стал неожиданным хитом для Warner Bros. и DC преимущественно из-за невероятного перевоплощения Хоакина Феникса в Клоуна-короля преступности. В фильме раскрывается история становления Артура Флека, который из серого плюгавого неудачника превращается в главного антагониста Бэтмена – Джокера.

Фильм DC получил положительные отзывы фанатов и критиков, в итоге собрал миллиард долларов кассовых сборов. После этого всплыли разговоры о возможном продолжении ленты среди поклонников творчества Феникса.

Детали второй части все еще держат в тайне. Но возвращение Филлипса может быть сигналом того, что он продолжит свою историю о взлете карьеры Джокера.

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Автор: Яна Ставская