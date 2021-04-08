Украинская певица, судья проекта "Голос страны" Тина Кароль в своем Instagram анонсировала выход клипа на песню "Хороший парень".
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На днях звезда уже выпустила новый альбом "Красиво", в который вошли семь песен "Девочка", "Хороший парень", "Бегу", "Любовники", "Скандал", "Красиво", "Это любовь".
Клип на песню "Скандал" Тина уже показывала, и он стал вирусным. Этот трек просто "взорвал" TikTok. Популярные блогеры и другие пользователи соцсети активно снимали свои видео на эту песню.
А вот будет ли такой успех у клипа "Хороший парень", мы узнаем уже завтра, 9 апреля.
Отметим, полный выпуск "Голоса страны" можно просмотреть по понедельникам на 1plus1.video.
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