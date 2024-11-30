Актер долгое время получал отказы от режиссеров.

Американский актер Тимоти Шаламе, который сыграл в фильмах "Дюна", "Вонка" и "Интерстеллар", рассказал о неудачном опыте в кино. В частности, мужчина вспомнил, почему его не взяли сниматься в крупные франшизы. Об этом сообщает издание Independent.

По словам 28-летнего Тимоти, он долгое время боролся с маленьким весом и его тело не имело идеальных форм. Это стало причиной отказов многих режиссеров кино.

"О, у тебя не то тело", - так говорили. А однажды мне позвонил агент и сказал: "Я устал получать одни и те же отзывы. Я не буду предлагать тебя для этих крупных проектов, потому что ты не набираешь вес", - рассказал актер.

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Но Шаламе не мог этого сделать, хотя и понимал, что постоянно теряет свои роли мечты.

"Я пытался набрать вес, но не мог! Мой метаболизм или что там еще, не мог этого сделать. Я стучал в одну дверь, которая не открывалась".

Мужчина также рассекретил боевики, в которые его не взяли: "Бегущий в лабиринте" и "Дивергент".

Что известно о Тимоти Шаламе

Тимоти еще с детства играл в рекламных роликах и в короткометражных фильмах ужасов. Однако успех к нему пришел в 2014 году после выхода "Интерстеллар". Тогда критики высоко оценила игру актера, а сама кинолента собрала более 700 миллионов долларов во всем мире.

Также он получил немало престижных номинаций за свой актерский талант: "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров за роли в фильмах "Леди-Птица" и "Назови меня своим именем".

Напомним, ранее стало известно, что Тимоти Шаламе в провокационном красном наряде представил фильм о влюбленных каннибалах.

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