Тимоти Шаламе закрутил новый роман под палящим мексиканским солнцем (фото)

Звезды не стеснялись своих чувств и не только вместе отдыхали в воде, но и страстно целовались и обнимались под палящим солнцем.

Голливудского актера 24-летнего Тимоти Шаламе застали за поцелуями с новой пассией, после расставания с актрисой Лили-Роуз Депп.

Шаламе заметили на мексиканском побережье в компании актрисы 30-летней Эйсы Гонсалес, сообщает издание TMZ.

Пара отдыхала в компании друзей на курорте Кабо-Сан-Лукас. Папарацци удалось застать пару вблизи бассейна.

Звезды не стеснялись своих чувств и не только вместе отдыхали в воде, но и страстно целовались и обнимались под палящим солнцем.

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30-летняя мексиканская актриса и певица известная в Голливуде съемками в фильмах "На драйве", "От заката до рассвета", "Алита: Боевой ангел" и других.

Кроме того, Эйса Гонсалес неоднократно привлекала внимание папарацци романами с мировыми звездами. Ей приписывают отношения с 47-летним Джошем Демелем, 30-летним Лиамом Хемсвортом, музыкантом Кельвином Харрисом и футболистом Криштиану Роналду.

Пока неизвестно, как актриса познакомилась с Тимоти Шаламе. В феврале они были гостями вечеринки Vanity Fair, которая собрала голливудских знаменитостей после церемонии Оскар-2020, а также присоединялись к протестам в США против расизма и произвола полиции. Продолжительность их романа также остается загадкой.

Как сообщал ранее УНИАН, отец Лили-Роуз Депп актер Джонни Депп в переписке с друзьями говорил о том, что утопит и сожжет свою бывшую жену, актрису Эмбер Херд, после чего тр*хнет ее труп, чтобы убедиться, что та мертва.

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