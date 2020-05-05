Тайка Вайтити стал режиссером новых "Звездных войн"

Новозеландский кинорежиссер и сценарист Тайка Вайтити напишет сценарий и поставит новый фильм «Звездные войны».

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Об этои объявила компания Disney. Дата выхода нового фильма о «Звездных войнах» не была назначена. Но первая из трех запланированных в настоящее время лент в календаре Disney намечена на декабрь 2022 года.

В конце 2019 года на экраны вышли «Звездные войны: Скайуокер. Восход» - девятый эпизод космической эпопеи. Он завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся более 40 лет.

Тайка Вайтити является обладателем премий «Оскар» и BAFTA за сценарий к фильму «Кролик Джоджо». Среди прочего, он - режиссер фильма «Тор: Рагнарек» и первого финала сезона «Мандалорца».

Как сообщал УНИАН, 17 января стало известно, что Вайтити предложили поработать над новым фильмом по вселенной «Звездных войн».