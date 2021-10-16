Актриса Анастасия Оруджова: "Танцы со звездами" дали мне новые знакомства, умение танцевать джайв и… ходить на костылях

Актриса "Женского Квартала" Анастасия Оруджова в интервью УНИАН рассказала о серьезной травме, которую получила на проекте "Танцы со звездами", возвращении в рабочий ритм после операции и что для нее значит женский юмор.

Анастасия, из-за травмы вы покинули шоу "Танцы со звездами" уже после первого эфира. А встретиться нам удалось уже когда проект перешагнул экватор. Расскажите, что с вами произошло? Что говорят врачи?

Во время прогона я почувствовала резкую боль в колене. Получила травму, но не думала, что все настолько серьезную. Колено отекло. Пришлось делать МРТ. Оказалось, была порвана связка и надорван корень мениска. Находясь в сильной эйфории от проекта, я приняла решение танцевать в первом эфире, что и усугубило травму. Но меня уже прооперировали, через несколько месяцев – повторная операция. После этого восстановление с интенсивной реабилитацией займет около 7 месяцев.

Вы сказали об эйфории. Что-то особенно впечатлило?

Меня впечатлили две вещи. Сам мир танца: он такой необъятный, там столько правил и в то же время правил нет. Это было фантастически интересно. И впечатлили люди, очень хорошие - участники, хореографы, администраторы. Я себя быстро почувствовала там в своей тарелке.

Хотя состояние здоровья не позволило вам продолжить участие в проекте, возможно, есть что-то новое, что вы успели из него почерпнуть?

Знакомства, умение танцевать джайв и умение ходить на костылях (улыбается).

Как раз на костылях вы после травмы уже вышли на сцену "Женского квартала". Сложно было возвращаться в рабочий ритм?

Я очень скучала по работе. Несколько лет была, как белка в колесе, постоянно что-то нужно было делать. Потом еще "Танцы" начались, нагрузки, съемки… Бешеный ритм. А после операции я попала в какой-то вакуум, мне было пусто без работы. Я люблю то, чем занимаюсь. Была очень рада выйти из квартиры, увидеть девочек. Но физически еще не совсем пришла в норму, к вечеру понимаю, что прям сильно устаю. Наверное, пока еще много энергии расходуется на восстановление. Хотя объективно с каждым днем сил все больше. А 4 и 6 ноября у нас новые концерты "Женского Квартала". Надеюсь, к этому времени я уже смогу более полноценно участвовать в номерах.

Некоторые мужчины не воспринимают женский юмор, как и логику. Как вы к этому относитесь?

Я никогда не разделяю юмор на женский и мужской. На мой взгляд, логичней делить на "мой" и "не мой" юмор. Это же крайне субъективная субстанция. Какие-то шутки нам близки в силу возраста, менталитета, опыта. А просто гендерного разделения я не понимаю.

Один из ваших последних монологов был о ссорах между женщинами и мужчинами. Как в личной жизни решаете конфликтные ситуации?

Я обсуждаю все конфликтные ситуации. Потому что уверена: если люди одинаково в друг друге заинтересованы, диалог им поможет. Ну, а если нет - то говори-не говори, скандаль не скандаль…

Сейчас ваше сердце занято?

Нет. Мое сердце свободно.

И последний вопрос: что делает вас вами?

Меня мной делает мое окружение. Быть сильной и справляться с трудностями я могу благодаря поддержке моей семьи и близких людей. И если вы это читаете, спасибо вам огромное!

Автор: Диана Могилевич

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