Танцовщица поблагодарила всех, кто поддерживал их пару.

По результатам второго эфира нового сезона шоу "Танцы со звездами" проект покинула пара Дмитрия Танковича и Илоны Гвоздевой.

Читайте также"Танцы со звездами": как прошел первый эфир яркого шоу (видео)

Последняя прокомментировала вылет из телепроекта на своей странице в Instagram. Она поблагодарила всех, кто поддерживал их пару.

"Спасибо Дмитрий, благодаря тебе наши репетиции и танцы были всегда наполнены смехом, позитивом, счастьем. Извини, что так получилось, что я не смогла вывести тебя в следующий эфир. Это было ярко, коротко, но так волшебно", - написала Гвоздева.

Также она ответила хейтерам, которые осуждали ее за танцы на последних месяцах беременности.

Вспомнила хореограф и хейтеров, которые очень активно осуждали ее из-за того, что она на последних месяцах беременности решила участвовать в "Танцях з зірками".

"Спасибо хейтерам, которые беспощадно и злобно критиковали меня, писали гневные посты и очень грубо высказывали свою точку зрения. Теперь я точно знаю, почему мы не можем жить как в Европе, так как наш, к сожалению, совдеповский менталитет, узкое мировоззрение и программируемый пессимизм и зависть еще долго будут искореняться и меняться с поколениями. Помните, жизнь - бумеранг", - отметила Гвоздева.

Танцы со звездами-4: кто покинул проект после второго эфира

Вечером в воскресенье на канале "1+1" состоялся второй прямой эфир обновленного четвертого сезона проекта "Танцы со звездами".

По результатам эфира в зону риска попали три пары: Сергей Мельник и Аделина Дели, Дмитрий Танкович с Илоной Гвоздевой и Позитив и Юлия Сахневич.

По результатам зрительского голосования в проекте остались Сергей Мельник и Позитив. Проект покинули ведущий Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко