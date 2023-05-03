Как и в большинстве фильмов киновселенной Marvel, в новых "Стражах Галактики" есть две дополнительные сцены.

4 мая 2023 года в украинский прокат выходит последняя часть "Стражей Галактики" (Guardians of the Galaxy Vol. 3) по комиксам Marvel, которая должна завершить историю пестрой команды космических супергероев и сделать задел на будущее. Впрочем, уже с 3 мая ленту можно посмотреть в избранных кинотеатрах.

Подробный обзор фильма вы уже можете почитать в нашей отдельной рецензии.

Как и в большинстве фильмов киновселенной Marvel, в новых "Стражах Галактики" есть две дополнительные сцены.

Осторожно, впереди спойлеры!

В первой сцене после титров зрители знакомятся с новой командой "Стражей Галактики", которые прилетели спасать очередную планету – с Ракетой во главе теперь этим занимаются Грут, пес Космо, Адам Уорлок и одна из девочек, выращенных Великим эволюционистом. Будут ли эти персонажи появляться в дальнейшем, пока неизвестно.

Во второй сцене зрителям показывают Питера Квила, который решил вернуться на Землю к своему дедушке. Впрочем, похоже, жизнь здесь довольно скучная, так что в конце сцены всплывает надпись "Питер Квилл вернется". То есть из этого становится понятно, что персонаж еще будет появляться в киновселенной Marvel, а 43-летнему Крису Пратту и дальше придется держать себя в форме... (Мы все помним, какие титанические усилия ему в свое время пришлось приложить в спортзалах и на диетах для этой роли). В то же время до сих пор неизвестно, в каких именно проектах может появиться Питер Квил.

В целом титры у "Стражей Галактики" довольно милые и ностальгические, с кучей кадров из предыдущих фильмов, да и саундтрек хороший, так что смотреть их будет совсем не скучно.

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