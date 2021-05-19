Грандиозный финал Евровидения 2021 состоится 22 мая.

Представитель Украины на Евровидении 2021 группа Go_A выступит во второй половине финала песенного конкурса.

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Об этом стало известно после жеребьевки, сообщает украинский музыкальный коллектив на своей странице в Instagram.

По результатам жеребьевки, Go_A исполнит свою песню Shum во второй половине финала.

Первый полуфинал Евровидения 2021

18 мая в Роттердаме состоялся первый полуфинал конкурса Евровидение. Свои номера показали представители 16 стран, но в финал прошли только десять. Среди прошедших в финал конкурса оказалась и украинская группа Gо_A.

19 мая Украина резко взлетела в рейтинге букмекеров. Так, она поднялась с 8 места на 4-е. Напомним, зрители очень бурно отреагировали на выступление Go_A.

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Автор: Ольга Робейко