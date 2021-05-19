Представитель Украины на Евровидении 2021 группа Go_A выступит во второй половине финала песенного конкурса.
Читайте такжеКак прошел первый полуфинал Евровидения (фоторепортаж)
Об этом стало известно после жеребьевки, сообщает украинский музыкальный коллектив на своей странице в Instagram.
По результатам жеребьевки, Go_A исполнит свою песню Shum во второй половине финала.
Первый полуфинал Евровидения 2021
18 мая в Роттердаме состоялся первый полуфинал конкурса Евровидение. Свои номера показали представители 16 стран, но в финал прошли только десять. Среди прошедших в финал конкурса оказалась и украинская группа Gо_A.
19 мая Украина резко взлетела в рейтинге букмекеров. Так, она поднялась с 8 места на 4-е. Напомним, зрители очень бурно отреагировали на выступление Go_A.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram