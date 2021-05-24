Стали известны результаты проверки на наркотики победителя Евровидения

Обвинения основывались на видео, на котором певец наклоняется к столу. В этом некоторые увидели употребление кокаина.

Солист итальянской группы Måneskin Давид Дамиано прошел тест на наркотики. Об этом сообщается на сайте Евровидения. Тест он проходил добровольно. Певец получил отрицательный результат, который зафиксировал Европейский союз радиовещания и телевидения. "В Зеленой комнате не было употребления наркотиков, и мы считаем дело закрытым", - говорится в сообщении. Организаторы отметили, что "спекуляции" привели к фейковым новостям и несправедливо повлияли на группу. "Евровидение-2021" В ежегодном песенном конкурсе "Евровидение-2021", проходившем в Нидерландах, победу одержали представители Италии - рокеры Maneskin с песней "Zitti E Buoni".

Стоит отметить, что именно Maneskin пророчили победу букмекеры.

Украинский коллектив Go-A с композицией "Шум" в рейтинге букмекеров занял 4 место, но в итоговом подсчете занял пятое.

Вокалиста итальянской рок-группы Maneskin, победившей на "Евровидении" заподозрили в употреблении наркотиков прямо во время шоу. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Людмила Жерновская

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