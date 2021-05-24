Певец отметил, что хочет развеять слухи, которые появились в прессе.

Организаторы Евровидения-2021 заявили, что солист группы-победителя песенного конкурса пройдет добровольный тест на наркотики после того, как опроверг распространенные в сети предположения о том, что он нюхал кокаин во время трансляции.

Давид Дамиано, который вернулся в Италию, сдаст тест 24 мая, говорится в заявлении спонсора конкурса – Европейского вещательного союза, передает радио Свобода.

«Мы хотим развеять слухи», – сказал певец журналистам в Риме, когда группа вернулась домой после победы на Евровидении в Роттердаме.

Слухи об употреблении наркотиков

Информация о возможном употреблении наркотиков распространилась из-за "вирусных" видео, на которых Давид склонился над столом в зоне для гостей во время прямой трансляции, которую посмотрели около 200 млн зрителей по всему миру.

Давид сказал, что не употребляет наркотики, когда его спросили об этих видео, объяснив, что склонился над столом, потому что другой участник группы разбил стакан возле его ног. Организаторы подтвердили, что под этим столом, действительно, было битое стекло.

Итальянская группа с датским названием Måneskin ("Лунный свет") выиграла нынешний песенный конкурс Евровидения в Нидерландах с песней Zitti E Buoni.

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Автор: Ирина Погорелая