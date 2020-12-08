Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер псевдодокументального фильма «Смерть 2020-му».

Читайте такжеСоздатель сериала "Черное зеркало" снимет для Netflix псевдодокументалку о 2020-м годеРолик размещен на YouTube-канале сервиса.

Картину сняли создатели научно-фантастического сериала «Черное зеркало» Аннабель Джонс и Чарли Брукер.

«2020 – этого даже создатели «Черного зеркала» не смогли бы придумать. Но им есть что добавить», – говорится в тизере.