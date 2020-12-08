На Netflix выйдет псевдодокументалка "Смерть 2020-му" / скриншот
Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер псевдодокументального фильма «Смерть 2020-му».
Читайте такжеСоздатель сериала "Черное зеркало" снимет для Netflix псевдодокументалку о 2020-м годеРолик размещен на YouTube-канале сервиса.
Картину сняли создатели научно-фантастического сериала «Черное зеркало» Аннабель Джонс и Чарли Брукер.
«2020 – этого даже создатели «Черного зеркала» не смогли бы придумать. Но им есть что добавить», – говорится в тизере.
«Смерть 2020-му»: тизер
«Смерть 2020-му»: что известно о фильме
- Сценаристами картины выступили Джонс и Брукер, а режиссером фильма – Эл Кэмпбелл.
- В проекте снялись Хью Грант, Сэмюэл Л. Джексон, Лиза Кудроу, Кумэйл Нанджиани, Лесли Джонс, Самсон Кайо, Джо Кири, Кристин Милиоти, Трейси Ульман и Дайан Морган.
- Дата выхода фильма и подробности самого сюжета пока неизвестны.
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