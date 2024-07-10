Премьера продолжения этого научно-фантастического психологического триллера запланирована на 17 января 2025 года на Apple TV+.

Стриминговый сервис Apple TV+ наконец показал первый тизер второго сезона хитового научно-фантастического психологического триллера "Разрыв" (Severance), одним из режиссеров которого выступил Бен Стиллер. Он также снял и пять эпизодов второго сезона.

Одновременно стало известно, что премьера продолжения шоу состоится 17 января 2025 года. Известно, что второй сезон сериала будет насчитывать десять эпизодов.

В центре сюжета сериала – бывший историк и работник корпорации Lumon Industries Марк Скаут, который тяжело переживает смерть своей жены Джеммы. Он становится частью программы "разрыва" – отделения нерабочих воспоминаний некоторых сотрудников компании от рабочих. Однако постепенно он раскрывает зловещий заговор.

Главную роль в фильме исполнил Адам Скотт (сериалы "Большая маленькая ложь", "Парки и зоны отдыха", "В лучшем мире"). Также в шоу задействованы Джон Туртурро ("Большой Лебовски", "Бэтмен", франшиза "Трансформеры"), Патриция Аркетт ("Шоссе в никуда", "Юность"), Кристофер Уокен ("Криминальное чтиво", "Сонная лощина", "Дюна 2"), Бритт Ловер (сериалы "Мужчина ищет женщину", "Незабываемое") и другие.

Тем временем, во втором сезоне к актерскому составу "Разрыва" присоединилась британская актриса Гвендолин Кристи (сериалы "Игра престолов", "Уэнздей", "Песочный человек").

Первый сезон сериала "Разрыв" выходил с февраля по апрель 2022 года, и тогда же стало известно, что он получит продолжение, поскольку шоу имело восторженные отзывы как от критиков, так и от зрителей.

На данный момент оценка первого сезона сериала на IMDb составляет 8,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 97% одобрения от критиков и 87% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 83 из 100 с пометкой "Обязательно к просмотру", а широкая аудитория – в 8,7 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "всеобщее признание".

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