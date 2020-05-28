Комедийный сериал "В Филадельфии всегда солнечно" продлили на рекордный 15-й сезон
Телеканал FX продлил комедийный сериал "В Филадельфии всегда солнечно" на 15-й сезон.
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Таким образом, он стал самым продолжительным комедийным сериалом в истории телевидения. До этого рекорд принадлежал шоу "Приключения Оззи и Харриет", сообщает Deadline.
В новом сезоне героям предстоит столкнуться с последствиями пандемии. Другие подробности сюжета и дата выхода нового сезона пока не сообщаются.
Первый сезон сериала "В Филадельфии всегда солнечно" вышел 4 августа 2005 года. Главные роли играют Роб Макэлхенни Чарли Дэй, Гленн Хоуэртон и Дэнни Де Вито. Их персонажи - аморальные владельцы пивного бара в Калифорнии, которые попадают в глупые ситуации из‑за своих пороков.
Для телеканала FX сериал "В Филадельфии всегда солнечно" стал первым комедийным хитом.
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