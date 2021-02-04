Сериал разработан для телеканала The CW.

Опубликованы первые кадры из пятого сезона популярного сериала The CW «Ривердэйл». На них показаны повзрослевшие герои шоу после скачка во времени.

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Отмечается, что годы не прошли для них даром: главный герой Арчи связал свою жизнь с военной сферой, Бетти (Лили Рейнхарт) перестала завязывать волосы в фирменный хвост, а Вероника (Камила Мендес), судя по заметному обручальному кольцу, удачно вышла замуж.

Сериал «Ривердэйл»: первые кадры после скачка во времени

Сериал «Ривердэйл»: что известно

Американская телевизионная подростковая драма, основанная на комиксах Арчи.

Шоу было разработано главным креативным директором Archie Comics Роберто Агирре-Сакаса для телеканала The CW.

Сюжет. В сериале рассказывается об Арчи Эндрюсе и его друзьях, проживающих в небольшом и безопасном городке Ривердэйл. В первом сезоне после неожиданного убийства юного Джейсона Блоссома (брат Шерил Блоссом) ребята начинают углубляться в мрачные тайны города, который уже никогда не будет безопасным.

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Автор: УНИАН