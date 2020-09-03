Новый сезон сохранит структуру первого и расскажет еще четыре истории.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер нового сезона криминального сериала под названием "Преступник".

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Во втором сезоне главные роли сыграют новые актеры, в частности, звезда "Игры престолов" Кит Харингтон. Он исполнит роль подозреваемого, которого допрашивают полицейские - их играют Кэтрин Келли, Ли Инглби, Роченда Сандалл и Шубхам Сараф, передает 112.ua .

Первый сезон вышел на Netflix в 2019 году и включал в себя четыре истории, рассказанные в 12 эпизодах. Его автором стал режиссер Джим Филд Смит. Новый сезон сохранит прежнюю структуру и расскажет еще четыре истории.

Кроме Кита Харрингтона, в новом сезоне подозреваемых сыграют Софи Оконедо, Шэрон Хогран и Кунал Найяр ( "Теория большого взрыва").

Премьера состоится на потоковом сервисе 16 сентября.

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Автор: УНИАН