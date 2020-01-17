По "Аквамену" снимут мини-мультсериал

Продюсером нового трехсерийного шоу станет режиссер картины Джеймс Ван.

По самому кассовому фильму в киновселенной DC «Аквамену» снимут мини-мультсериал.

Об этом сообщает Variety.

Читайте такжеСериал "Властелин колец": стали известны имена актеровОтмечается, что продюсером нового трехсерийного шоу станет режиссер картины Джеймс Ван. Постановщик заключил контракт с Warner Media, который готовится запустить в мае свой новый стриминг-сервис HBO Max.

Сюжет мини-сериала продолжит картину «Аквамен» и расскажет о первых днях Артура Карри на посту короля, основываясь на одноименном комиксе. Ожидается, что мини-сериал будет состоять из трех эпизодов.

Как известно, оригинальный «Аквамен» вышел на экраны в ноябре 2018 года. Мировые сборы в прокате превзошли все ожидания и составили почти 1,1 миллиарда доллара.

Ранее УНИАН сообщал, что Amazon отказался выпускать сериал «Темная башня» по романам Стивена Кинга.