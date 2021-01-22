Netflix продлил один из самых популярных сериалов на второй сезон (видео)

Когда ожидать выхода нового сезона шоу, не сообщается.

Стриминговый сервис Netflix продлил сериал «Бриджертоны» на второй сезон. Читайте такжеЗвезда "Ривердейла" поделился подробностями 5 сезонаОб этом сообщается в Twitter и на YouTube-канале сервиса. Когда ожидать выхода нового сезона шоу, Netflix не уточняет. Премьера первого сезона «Бриджертонов» состоялась в декабре 2020 года, только за первые 28 дней его посмотрели 63 миллиона пользователей. Сериал «Бриджертоны»: что известно о шоу Костюмный телесериал от Netflix, премьера которого состоялась в декабре 2020 года.

В основу сюжета легли литературные романы Джулии Куин.

Продюсером экранизации выступил Шонда Раймс, который является автором таких хитов, как «Как избежать наказания за убийство» и «Анатомия страсти».

Главные роли в сериале исполнили Фиби Дайневор, Реге Пейдж, Джонатан Бейли.

Сюжет. Сериал рассказывает о братьях и сестрах из семьи Бриджертонов, которые начинают свою жизнь в высшем обществе. События происходят в Лондоне эпохи Регентства. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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