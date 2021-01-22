Сериал "Бриджертоны" продлили / скриншот

Стриминговый сервис Netflix продлил сериал «Бриджертоны» на второй сезон.

Читайте такжеЗвезда "Ривердейла" поделился подробностями 5 сезонаОб этом сообщается в Twitter и на YouTube-канале сервиса.

Когда ожидать выхода нового сезона шоу, Netflix не уточняет.

Премьера первого сезона «Бриджертонов» состоялась в декабре 2020 года, только за первые 28 дней его посмотрели 63 миллиона пользователей.

Сериал «Бриджертоны»: что известно о шоу

  • Костюмный телесериал от Netflix, премьера которого состоялась в декабре 2020 года.
  • В основу сюжета легли литературные романы Джулии Куин.
  • Продюсером экранизации выступил Шонда Раймс, который является автором таких хитов, как «Как избежать наказания за убийство» и «Анатомия страсти».
  • Главные роли в сериале исполнили Фиби Дайневор, Реге Пейдж, Джонатан Бейли.
  • Сюжет. Сериал рассказывает о братьях и сестрах из семьи Бриджертонов, которые начинают свою жизнь в высшем обществе. События происходят в Лондоне эпохи Регентства.

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Автор: Катерина Шварц