Сериал "Бриджертоны" продлили / скриншот
Стриминговый сервис Netflix продлил сериал «Бриджертоны» на второй сезон.
Читайте такжеЗвезда "Ривердейла" поделился подробностями 5 сезонаОб этом сообщается в Twitter и на YouTube-канале сервиса.
Когда ожидать выхода нового сезона шоу, Netflix не уточняет.
Премьера первого сезона «Бриджертонов» состоялась в декабре 2020 года, только за первые 28 дней его посмотрели 63 миллиона пользователей.
Сериал «Бриджертоны»: что известно о шоу
- Костюмный телесериал от Netflix, премьера которого состоялась в декабре 2020 года.
- В основу сюжета легли литературные романы Джулии Куин.
- Продюсером экранизации выступил Шонда Раймс, который является автором таких хитов, как «Как избежать наказания за убийство» и «Анатомия страсти».
- Главные роли в сериале исполнили Фиби Дайневор, Реге Пейдж, Джонатан Бейли.
- Сюжет. Сериал рассказывает о братьях и сестрах из семьи Бриджертонов, которые начинают свою жизнь в высшем обществе. События происходят в Лондоне эпохи Регентства.
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