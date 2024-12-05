В украинский прокат фильм выйдет 6 февраля 2025 года.

Вышел украинский трейлер приключенческой драмы "Сент-Экзюпери" (Saint-Exupéry), который расскажет историю автора любимой сказки многих детей и взрослых "Маленький принц".

По сюжету фильма, в 1930 году 30-летний Антуан де Сент-Экзюпери работает пилотом в компании Aéropostale в Аргентине. Когда его лучший друг и самый опытный пилот Aéropostale Анри Гийоме исчезает в Андах, Сент-Экзюпери собирается отправиться на его поиски. Этот невыполнимый поиск заставляет его превзойти самого себя, сделав способность мечтать величайшей силой писателя.

Главную роль в фильме исполнил Луи Гаррель ("Мечтатели", "Воображаемая любовь", "Молодой Годар", дилогия "Три мушкетера").

Также в ленте задействованы Диана Крюгер ("Троя", "Бесславные ублюдки", "На грани"), Венсан Кассель ("Доберман", "Черный лебедь", дилогия "Три мушкетера"), Бенуа Мажимель ("Пианистка", "Багровые реки 2", "Вкус страсти") и другие.

Снял фильм аргентинско-французский режиссер Пабло Агеро ("Ева не спит", "Сын мужчины"), который прославился в 2006 году, получив приз жюри Канн за свою короткометражку "Первый снег".

Как сообщила пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 6 февраля 2025 года.

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