Ким Кардашьян решила закрыть шоу.

Известная модель Ким Кардашьян опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что телешоу "Семейство Кардашьян" закрывается после 14 лет в эфире. При этом в 2021 году выйдет последний 20-й сезон шоу.

"С тяжелым сердцем мы всей семьей приняли непростое решение попрощаться с "Семейством Кардашьян", - написала Ким.

Также Ким поблагодарила фанатов, которые все эти годы были с ними. По ее словам, если бы не шоу, то она бы не стала той, кем является сейчас.

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Автор: Диана Могилевич