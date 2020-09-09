Модель показала фото / instagram.com/kimkardashian
Известная модель Ким Кардашьян опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что телешоу "Семейство Кардашьян" закрывается после 14 лет в эфире. При этом в 2021 году выйдет последний 20-й сезон шоу.
"С тяжелым сердцем мы всей семьей приняли непростое решение попрощаться с "Семейством Кардашьян", - написала Ким.
Также Ким поблагодарила фанатов, которые все эти годы были с ними. По ее словам, если бы не шоу, то она бы не стала той, кем является сейчас.
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