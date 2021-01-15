28-летняя певица посвятила песню расставанию с прошлым.

Певица Селена Гомес представила видеоклип на песню De Una Vez. Эта композиция — первая испаноязычая работа звезды.

Видео опубликовано на YouTube-канале знаменитости.Читайте такжеПесней года стал рэп Карди Би про "влажную киску"

"Это начало того, что я так долго хотела изучить. Надеюсь, вам понравится это так же сильно, как мне", - анонсировала клип Селена на своей странице в Instagram.

В песне Гомес поет о прошлых отношениях, эта видеоработа — своеобразный символ начала новой страницы в жизни артистки.

Певица появляется в видео в нежном платье с флористическим принтом, ее образ дополняют цветы в волосах.

Кто такая Селена Гомес

Селена Мари Гомес (англ. Selena Marie Gomez) — американская певица и актриса.

С 2009 года была вокалисткой поп-рок-группы Selena Gomez& the Scene. В 2012 году коллектив объявил о перерыве в карьере, и Гомес начала сольную карьеру.

Селена занимается благотворительной деятельностью. Она является послом доброй воли ЮНИСЕФ.

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Автор: Ольга Робейко