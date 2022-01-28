Создатели сериала до последнего держат интригу, так и не понимаешь, останется ли Кэрри одна и дальше.

Онлайн вышла 9, предпоследняя, серия продолжения "Секса в большом городе" под названием "И просто так…".

Рассказываем, что произошло с главной героиней сериала Кэрри Брэдшоу в исполнении Сары Джессики Паркер. Внимание, ниже могут быть спойлеры!

"И просто так…" 9 серия: сюжет

В 9 серии продолжения "Секса в большом городе" Миранда выясняет с Че отношения, чтобы обозначить их рамки. В это время ее муж Стив признаётся Кэрри, что будет до конца жизни верен Миранде.

Самая скучная жизнь у Шарлотты. Создатели "И просто так…" решили до конца раскрыть ее образ идеальной домоседки, занимающейся детьми и мужем. И самое большое событие сейчас в ее жизни - начало менструации у дочери.

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А вот Кэрри не позавидуешь: она до сих пор скучает по Бигу и боится снять обручальное кольцо. Но в финальной сцене мы видим, как она прощается с этим украшением и впервые после похорон мужа отправляется в клуб танцевать. А ещё она даёт третий шанс своему новому знакомому Петеру.

Ранее российских зрителей сиквела "Секса в большом городе" под названием "И просто так..." возмутило упоминание в 8 серии русской проститутки. Поводом для гнева россиян стала сцена, когда Кэрри Брэдшоу обсуждает с подругой Симой свою новую соседку Лизетт. Последняя в молодом возрасте живет в собственной роскошной квартире. И тут Сима называет девушку "русской проституткой", так она объясняет покупку Лизетт дорогой недвижимости. На самом деле эта героиня работает дизайнером ювелирных украшений. И она не россиянка.

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