6 серия "И просто так..." выйдет 6 января 2022 года.

Все фанаты "Секса в большом городе" с замиранием сердца следят за выходом каждого нового эпизода продолжения сериала под названием "И просто так...". Но каждая новая серия, кажется разочаровывает все больше. Внимание! Ниже могут быть спойлеры!

Читайте такжеСиквел "Секса в большом городе" стал лучшим дебютом в истории HBOТак, для пропустивших первые четыре серии напомним: Саманта Джонс теперь живет в Британии, ее зрители не увидят. Кэрри Брэдшоу овдовела - ее муж Мистер Биг умер в первой же серии "И просто так...". Шарлотта счастлива в браке с супругом, ее удручает лишь тот факт, что ее дочь не воспринимает себя особью женского пола. Миранда несчастна в браке, у нее уже несколько лет нет секса. Единственное, что их связывает с мужем, - сын-подросток.

"И просто так..." (And Just Like That...): чем удивили зрителей в 5 серии

В новом эпизоде Кэрри переносит операцию на бедре, ее подруги за ней ухаживают. Но она держится молодцом и уже через пару месяцев смело обувает свои любимые туфли на высоком каблуке.

Шарлотта в 5 серии узнает, что теперь ее дочь Роуз называет себя Рок. Миранда не стала сдерживать себя после дозы текилы с Че Диаз - она занялась с ней любовью.

5 серия сериала "И просто так...": трейлер смотреть онлайн

Ранее актера Криса Нота, известного по роли мужа Кэрри Брэдшоу Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", сразу несколько женщин обвинили в изнасилованиях.

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