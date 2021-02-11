В основе сюжета фильма – известная книга японского писателя Котаро Исака Mariabeetle.

К актерскому составу нового экшн-триллера «Скоростной поезд» режиссера Дэвида Литча присоединилась известная актриса Сандра Буллок.

Читайте такжеЛеди Гага вместе с Брэдом Питтом сыграет в боевике о наемных убийцахИмя еще одной звезды будущей картины объявила Sony Pictures, сообщает Deadline.

В итоге главные роли в фильме сыграют Брэд Питт и Сандра Буллок.

Фильм «Скоростной поезд»: что известно

В основе сюжета – известная книга японского писателя Котаро Исака Mariabeetle.

Фильм расскажет о группе наемных убийц, которые оказываются вместе в скоростном поезде, идущем из Токио в Мориоку.

Каждому из героев поручили свою миссию, однако между ними назревает конфликт, перерастающий в борьбу за выживание.

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Автор: Катерина Шварц