Сандра Буллок / фото instagram.com/sandrabullockco
К актерскому составу нового экшн-триллера «Скоростной поезд» режиссера Дэвида Литча присоединилась известная актриса Сандра Буллок.
Читайте такжеЛеди Гага вместе с Брэдом Питтом сыграет в боевике о наемных убийцахИмя еще одной звезды будущей картины объявила Sony Pictures, сообщает Deadline.
В итоге главные роли в фильме сыграют Брэд Питт и Сандра Буллок.
Фильм «Скоростной поезд»: что известно
- В основе сюжета – известная книга японского писателя Котаро Исака Mariabeetle.
- Фильм расскажет о группе наемных убийц, которые оказываются вместе в скоростном поезде, идущем из Токио в Мориоку.
- Каждому из героев поручили свою миссию, однако между ними назревает конфликт, перерастающий в борьбу за выживание.
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