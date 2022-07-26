Эти сериалы точно не оставят вас равнодушными.

Измены... В современном мире девушки часто переживают предательства со стороны своих возлюбленных, и не каждая может справиться с этой болью. Но ведь и у самих женщин рыльце может быть в пуху.

Как этот этап в жизни переживают сериальные герои - смотрите в подборке УНИАН.

"Отыграть назад"

Не зря говорят, что обычно у психологов или психотерапевтов у самих в личной жизни не все так гладко. Это доказывает и история о Грейс Фрейзер, которая вроде бы была счастливо замужем. Но после появления в жизни ее супруга горячей латиноамериканки, она понимает, что вовсе не знала своего избранника.

"Доктор Фостер"

Этот сериал расскажет о женщине, которая подозревает своего супруга в изменах. Навязчивые мысли перерастают в одержимость. В итоге у нее появляются проблемы не только в личной жизни, но и на работе.

"Хорошая жена"

В центре сюжета жена прокурора, которая попадает в непростую житейскую ситуацию. Ее супруг попадает в секс-скандал, и его сажают в тюрьму. Как будет действовать главная героиня - смотрите.

"Любовь и анархия"

Замужняя консультантка и молодой айтишник заводят интрижку, которая не вписывается в социальные нормы и в конце концов заставляет их пересмотреть свои взгляды на жизнь.

"Роковое влечение"

Семья отправляется на отдых, где глава семейства заводит интрижку на стороне. Но когда он захочет вернуться к своей семье, то поймет, что маньячка вцепилась в него мертвой хваткой.

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