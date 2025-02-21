Второй сезон картины превзошел ожидания зрителей и установил новые рекорды платформы.

Американский сериал "Разделение" от Apple TV+ еще с первого сезона, который вышел в 2022-м, стал рекордсменом по количеству просмотров и полюбился многим зрителям. Следовательно, поклонники картины с нетерпением ждали премьеру второго сезона, который оказался не хуже первой части и установил новые рекорды.

Как сообщает издание Deadline, "Разделение" стал самым популярным сериалом в истории Apple TV+. Он побил рекорд стримингового сервиса по количеству уникальных зрителей в период с 17 января по 17 февраля 2025 года и обошел даже своего хитового конкурента - сериал "Тед Лассо". В частности, он собрал 589 миллионов минут просмотра в США и занял 4 место в рейтинге Nielsen Top 10 Originals.

28% от общего времени заняли серии нового эпизода, что свидетельствует о высокой заинтересованности зрителей к продолжению сериала. Больше всего "Разделение" пришлось по душе жителям США, Великобритании, Канады, Бразилии, Австралии, Германии, Франции, Мексики и Испании.

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Более того, картина помогла и самой платформе Apple TV+ стать более популярной. В период с 1 по 19 января 2025 года количество новых подписок по сравнению с прошлым годом выросло на 126%.

"Мы давно восхищаемся творческим видением Бена Стиллера, и вместе с Дэном Эриксоном они создали настоящий культурный феномен", - подчеркнул руководитель программного отдела Apple TV+ Мэтт Чернисс.

О чем сериал "Разделение"

Сериал "Разделение" рассказывает историю Марка Скаута, который переживает потерю жены и соглашается на участие в необычном эксперименте от корпорации Lumon Industries. Суть программы заключается в том, что ее участники проходят процедуру хирургического разделения сознания: их рабочая и личная жизнь полностью изолированы друг от друга. Это означает, что на работе они не помнят ничего из своей частной жизни, а дома - не имеют никаких воспоминаний о профессиональной деятельности.

Марк работает в отделе "Макродани" вместе с коллегами, которые ежедневно выполняют загадочные задания, не понимая их истинного смысла. Со временем они начинают подозревать, что компания что-то скрывает, и пытаются выяснить правду.

Во втором сезоне к своим ролям возвращаются Адам Скотт, Патриция Аркетт, Джон Туртурро, Бритт Лоуэр, Зак Черри, Трамелл Тиллман, Кристофер Уокен и Дичен Лахман. Также к актерскому составу присоединились Гвендолин Кристи, Алия Шокат, Джон Нобл и другие.

Напомним, ранее сериал "Игра в кальмара 2" установил новый рекорд. Картина стала самой популярной в 93 странах и заняла первое место во всех странах, где доступен Netflix.

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