На Apple TV+ уже доступен к просмотру финальный эпизод второго сезона.

Американский сериал "Разделение" стал одним из самых популярных за последнее время, а его второй сезон превзошел ожидания зрителей. Картина от Apple TV+ стала самой популярной в истории платформы и побила рекорд по количеству уникальных зрителей.

Первый сезон сериала увидел свет в 2022 году, а вот уже продолжение "Разделения" вышло в этом году и состояло из десяти серий. На Apple TV+ уже вышел последний эпизод научно-фантастического сериала, который длится 1 час 15 минут.

О чем сериал "Разделение"

Хитовый сериал рассказывает о работниках технологической корпорации Lumon Industries. Группа людей согласилась на хирургическую процедуру "разделения". С помощью нее у сотрудников разделились воспоминания о работе и быте, родных.

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Благодаря этому у людей создалось одновременно две личности. Отныне их рабочая и личная жизнь полностью изолированы друг от друга. Это означает, что на работе они не помнят ничего из своей частной жизни, а дома - у них нет воспоминаний о профессиональной деятельности.

Главный герой Марк переживает потерю жены и соглашается на участие в эксперименте. Он работает в отделе "Макродани" и выполняет задания, не понимая их истинного смысла. Впоследствии он с коллегами начинает подозревать, что компания что-то скрывает от них и хочет выяснить правду.

Главные роли картине сыграли Адам Скотт, Трамелл Тиллман, Бритт Ловер, Зак Черри, Джен Таллок, Майкл Чернус, Дичен Лакмен, Джон Туртурро, Кристофер Уокен и другие.

Будет ли у сериала продолжение

Пока платформа Apple TV+ официально не объявляла, что "Разделение" получит продолжение на третий сезон. Правда, ходили слухи, что сейчас идет работа над сценарием новой части. В интервью Collider исполнительный продюсер Бен Стиллер рассказал, что третья часть, если она выйдет, то значительно быстрее второй. По его словам, работа над третьим сезоном "точно не займет три года".

"Сериал будет продолжаться пока будет продолжаться история. У нас есть идея, которую мы прорабатываем во время старта работы над третьим сезоном", - поделился продюсер.

К слову, и первый, и второй сезоны сериала получили высокие оценки критиков на Rotten Tomatoes - 96-97%. Однако оценка зрителей существенно изменилась на продолжении "Разделения" и составляет 70%, а на первом сезоне - 86%.

Напомним, ранее вышел первый тизер криминального сериала "Дастер". В главной роли в картине появился актер Джош Холлоуэй из "Затерянных". Стало известно, когда ждать премьеру нового проекта Джей Джей Абрамса.

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