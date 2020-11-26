Рикки Мартин поделился с подписчиками новыми стильными снимками.

Известный певец Рикки Мартин поделился с фанатами радостной новостью.

Читайте такжеРики Мартин выпустил первый за пять лет мини-альбомВ своем Инстаграме поп-певец сообщил, что его новый альбом под названием "Пауза" номинирован на премию Грэмми.

"Мой последний альбом Pausa только что был номинирован на Grammy в категории #BestLatinPopOrUrbanAlbum. Спасибо! Спасибо! Спасибо!", - подписал фото певец.

Поклонники певца очень обрадовались новости и засыпали его поздравлениями.

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Автор: Ирина Погорелая