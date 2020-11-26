Певец опубликовал новые снимки \ фото instagram.com/ricky_martin
Известный певец Рикки Мартин поделился с фанатами радостной новостью.
Читайте такжеРики Мартин выпустил первый за пять лет мини-альбомВ своем Инстаграме поп-певец сообщил, что его новый альбом под названием "Пауза" номинирован на премию Грэмми.
"Мой последний альбом Pausa только что был номинирован на Grammy в категории #BestLatinPopOrUrbanAlbum. Спасибо! Спасибо! Спасибо!", - подписал фото певец.
Мартин поделился с фанатами новостью \ фото instagram.com/ricky_martin
Поклонники певца очень обрадовались новости и засыпали его поздравлениями.
Последний альбом певца номинирован на Грэмми \ фотоinstagram.com/ricky_martin
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