Певица давно не выпускала клипы.

Украинская певица и телеведущая, которая несколько лет живет и работает в РФ, а также является супругой российского певца Влада Топалова, Регина Тодоренко выпустила зажигательный клип на песню "Ромчик".

"Клип "Ромчик" - это большой риск, ведь никогда не знаешь наверняка, каким будет результат, сколько будет просмотров, как воспримут люди, вернутся ли вложенные средства. И на старте ты только вкладываешь, вкладываешь, вкладываешь, и сперва ничего не получаешь взамен. Можно сравнить это с воспитанием деток: ты безвозмездно отдаёшь, ничего не прося взамен, а когда через время получаешь благодарность за свои труды, прыгаешь от счастья", - написала Регина в Instagram.

Также она добавила, что ее мечтой было выпустить клип, который "залетит" в тренды. И, кажется, ее мечта сбылась.

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Автор: Диана Могилевич