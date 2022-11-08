Фильм должен выйти в конце 2023 года в период рождественских праздников.

Американский актер Крис Эванс, признанный самым сексуальным мужчиной 2022 года, поделился первыми кадрами со съемок рождественского боевика Red One, в котором он сыграет вместе с Дуэйном Джонсоном.

"Каллум Дрифт и Джек О’Мэлли. Мы уже слишком много веселимся здесь. (Не могу поверить, что наконец-то снимаюсь в рождественском фильме!)", – подписал опубликованные в своем Instagram снимки голливудский актер.

Буквально две недели назад актер также поделился новостью о старте съемок фильма Red One.

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Что известно о фильме Red One

На данный момент какие-либо подробности по поводу сюжета фильма Red One не раскрываются. Известно только, что он выйдет в конце 2023 года, в период рождественских праздников, на Amazon Prime Video.

Главные роли в фильме исполнят одни из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров Голливуда – Дуэйн "Скала" Джонсон ("Джуманджи", "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Круиз по джунглям", "Мумия возвращается", "Черный Адам") и Крис Эванс ("Первый мститель", "Мстители", "Серый человек", "Достать ножи", "Сквозь снег"). Также в фильме сыграют Кирнан Шипка ("Леденящие душу приключения Сабрины", "Молчание"), Люси Лью ("Убить Билла", "Ангелы Чарли", "Элементарно", "Почему женщины убивают"), Джей Кей Симмонс ("Человек-паук: Вдали от дома", "Защищая Джейкоба", "Ла-Ла Ленд", "Лига спрведливости") и другие.

Съемки фильма доверили американскому режиссеру Джейку Кэздану, наиболее известному по франшизе "Джуманджи", а также фильмам "Очень плохая училка" и "Домашнее видео: Только для взрослых". Сценарий к фильму написал Крис Морган, до этого трудившийся над сюжетами фильмов "Сотовый", "Особо опасен", "47 ронинов" и нескольких фильмов из франшизы "Форсаж".

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