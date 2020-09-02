Сюжет нового шоу должен развернуться за 1200 лет до событий оригинального сериала.

В Netflix рассматривают Джейсона Момоа («Игра престолов», «Аквамен») как кандидата на роль нового ведьмака в мини-сериале «Истоки крови». Шоу должно стать приквелом к сериалу «Ведьмак» с Генри Кавиллом.

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Как сообщает «Мир фантастики», об этом на Patreon рассказал инсайдер Дэниел Рихтман.

Производство сериала запланировано на 2021 год, а его релиз, вероятно, состоится не раньше 2022 года. Шоураннерами выступят Лорен Шмидт Хиссрич и ирландский музыкант Деклан де Барра.

Сюжет шоу будет разворачиваться за 1200 лет до событий оригинального сериала. Консультировать создателей шоу будет автор книжного цикла о «Ведьмаке» Анджей Сапковсккий.

В сети тем временем, уже появляются фан-арты, на которых Джейсон Момоа позирует с Генри Кавиллом.

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Автор: Дмитрий Захаров