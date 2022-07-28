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Марина Григоренко
Кадр из фильма "DC Лига Суперпитомцы" / фото Warner Bros Pictures

"DC Лига Суперпитомцы", "Чудаки навсегда" и "Лети со мной": что в кино с 28 июля

09:17, 28.07.2022
4 мин. 74

На этой неделе в украинских кинотеатрах стартуют три новинки. Маленьких зрителей и взрослых фанатов комиксов порадует анимационный фильм "DC Лига Суперпитомцы", а любители экстремального черного юмора смогут посмотреть комедию "Чудаки навсегда". Также на этой неделе в прокате стартует трогательная французская комедия "Лети со мной" с внуком легендарного Жана-Поля Бельмондо в главной роли. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок недели в кинотеатрах Украины.

DC Лига Суперпитомцы / DC League of Super-Pets (США, 2022)

28 июля в украинский прокат выходит приключенческий анимационный фильм "DC Лига Суперпитомцы", который порадует и маленьких кинозрителей, и взрослых фанатов комиксов.

В центре сюжета окажется пес Супермена Крипто, который владеет теми же суперсилами, что и его хозяин, и помогает ему противостоять преступности в Метрополисе. Однажды злодеи похищают Супермена и других членов Лиги Справедливости. Теперь Крипто должен убедить двор-команду – гончего Аса, вислобрюхую свинку Пи-Би, черепаху Мертона и белку Чипа – освоить свои только что приобретенные суперсилы и помочь спасти супергероев.

В украинский прокат мультфильм выйдет одновременно с мировой премьерой, так что украинский зритель сможет беспристрастно оценить его вместе со всеми.

Чудаки навсегда / Jackass Forever (США, 2022)

Четвертый фильм из легендарной трэш-серии "Чудаки" вышел в мировой прокат еще в феврале 2022 году, но теперь на экстремальные эксперименты Джонни Ноксвилла и компании смогут посмотреть на "большом экране" и украинские зрители.

Напомним, американский телевизионный сериал "Чудаки" транслировался на телеканале MTV в течение 2000-2002 годов, а после этого было выпущено еще четыре полнометражных фильма. Все они характеризуется как экстремально-юмористическое реалити-шоу, где герои совершают разного рода креативные, опасные, грубые, насмешливые трюки и розыгрыши.

В новом фильме к своим ролям вернулся весь актерский состав из предыдущих фильмов, за исключением Райана Данна, который погиб в автокатастрофе в 2011 году, и Бема Марджери, который был уволен со съемок в феврале 2021 года. Среди приглашенных звезд на этот раз – Machine Gun Kelly, Шакил О'Нил и Tyler, The Creator.

Фильм получил довольно неплохие отзывы от критиков и зрителей. Так, на IMDb у него оценка 6,9 из 10, а на Rotten Tomatoes – 86% одобрения от киносмотров и 91% от широкой аудитории.

К слову, неиспользованные кадры из фильма были собраны отдельно под названием Jackass 4.5 и опубликованы на Netflix 20 мая 2022 года.

Лети со мной / Envole-moi (Франция, Италия, 2021)

28 июля в украинский прокат выйдет трогательная французская комедия "Лети со мной" о дружбе без социальных и поколенческих границ.

В центре сюжета – молодой мажор по имени Томас, который проводит ночи в клубах, а дни – в постели. Его отец-врач, устав от выходок парня, заставляет сына заботиться об одном из своих пациентов, 12-летнем Маркусе. Когда судьба столкнет их, жизни обоих изменятся навсегда.

Режиссерское кресло занял Кристоф Барратье – французский музыкант и кинорежиссер, чей дебютный фильм "Хористы" получил две номинации на "Оскар" и до сих пор является примером одного из самых успешных и высоко оцененных дебютов во французском кино.

Главную роль в ленте исполняет Виктор Бельмондо – внук знаменитого Жана-Поля Бельмондо, звезды фильмов французской "новой волны". Для продолжателя актерской династии это первая главная роль в карьере.

В целом фильм получил теплые отзывы. Так, на IMDb у него оценка 6,1 из 10.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями. Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Чаще всего, если тревога длится менее получаса, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – возвращают деньги или предлагают обменять билет на другой сеанс.

При этом сеансы привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта – самые ранние сеансы начинаются в 10:00, а самые поздние – в 19:00.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в прокат в предыдущие недели, а также лучшие сериалы июля 2022 года – на этой неделе стартует новый сериал "Милые обманщицы: Первородный грех", являющийся уже четвертым проектом в рамках известной телефраншизы.

Марина Григоренко

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