Уже вскоре украинский коллектив будет зажигать на гранд-финале Евровидения 2021.

Украинская группа Go_A презентовала акустическую версию песни "Шум", с которой коллектив попал в финал Евровидения 2021.

Читайте такжеЕвровидение 2021: букмекеры обновили прогнозы после второго полуфиналаРолик опубликован на YouTube-канале wiwibloggs.

По сюжету видео, действие происходит на кухне. Вокалистка Go_A Екатерина Павленко в окружении музыкантов в белых защитных костюмах лепит вареники с вишнями и поет конкурсную песню "Шум".

Евровидение 2021: кто прошел в финал вместе с Украиной

Из первого полуфинала в финал попали: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина.

Из второго полуфинала в финал, который состоится 22 мая, прошли: Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.

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Автор: Ольга Робейко