Известный украинский музыкант заявил, что стал безработным

"Безгруппный, безконцертный, безработный", - написал музыкант в соцсети.

Известный украинский музыкант Александр Положинский заявил, что ныне является безработным.

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Все, я больше не ФЛП. Безгруппный, безконцертный, безработный", - отметил он.

В комментариях Положинскому посоветовали "отдыхать и наслаждаться", на что он ответил, что будет стараться, "если удастся".

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В другой публикации, посвященной своему 48-летию певец отметил, что несмотря на все, полон вдохновения и оптимизма.

"На днях я остался без официальной работы и без гарантированного ежемесячного дохода. У меня нет четких планов и понимания, чем бы хотел заниматься дальше. Зато, я полон вдохновения и оптимизма. Передо мной открыто множество путей и возможностей. У меня есть рядом много дорогих мне людей и уверен, что еще больше людей считают меня чем-то дорогим для себя. Это придает мне внутреннего спокойствия и воодушевления", - написал он.

Ранее стало известно, что Положинский прекращает свою деятельность в группах "Тартак" и "Бувье".

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