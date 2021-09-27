Продажа билетов начнется 30 сентября, однако украинцы уже с нетерпением ждут музыкантов в столице.

Гурт Maneskin приедет в Украину. Победители Евровидения и лидеры мировых топ-чартов дадут концерт в Киеве в рамках своего европейского тура Loud Kids. Итальянская рок-группа еще не была в Украине, этот визит станет первым.

Продажа билетов начнется только 30 сентября. Однако уже известно когда именно Maneskin выступит в столице - весной 2022 года.

Группа даст концерт 7 марта 2022 года в киевском клубе Stereoplaza. Украинцы уже с нетерпением ждут музыкантов. Группа Maneskin пользуется огромной популярностью во всем мире.

Однако украиноязычные и русскоязычные фанаты чаще всего появляются в комментариях к клипам и фото музыкантов. Именно поэтому билеты на концерты Maneskin в Киеве, вероятно, "разлетятся" почти сразу.

Что известно о группе Maneskin

Maneskin - рок-группа из Рима, в состав которой входят ведущий вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анджелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торчио. Коллектив существует с 2016 года.

Группа стала известной после того, как в 2017 году заняла второе место в одиннадцатом сезоне итальянского шоу талантов X Factor.

В 2017 году был выпущен дебютный сингл группы под названием "Chosen", занимавший 2-е место в итальянском чарте. Позже песня вошла в дебютный миниальбом Maneskin, который вышел в середине декабря 2017 года.

Дебютный студийный альбом группы "Il ballo della vita", что вышел в 2018 году, достиг 1-го места в чартах Италии и попал в хит-парады еще нескольких европейских стран.

В этом году Maneskin выступил на культовом итальянском музыкальном фестивале "Sanremo" с песней "Zitti E Buoni" и завоевал там золото. На правах победителя участники группы представляют Италию на Евровидении 2021 в Роттердаме.

В ежегодном песенном конкурсе Евровидение 2021, проходившем в Нидерландах, победу одержали представители Италии - рокеры Maneskin с песней "Zitti E Buoni".

Автор: Полина Кузенко