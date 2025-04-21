Эти ленты показывают таинственную жизнь понтифика и Ватикана.

Сегодня, 21 апреля, стало известно о смерти Папы Римского Франциска. 88-летний понтифик отошел в вечность в ватиканском доме Санта-Марта. Поговаривают, что причиной смерти мог стать инсульт или кровоизлияние в мозг, однако пока официально эту информацию не подтвердили.

Не секрет, что существует много фильмов о Ватикане и жизни Папы Римского в разные времена. УНИАН подготовил подборку таких лент, которые обязательно стоит посмотреть уже сегодня.

"Конклав"

"Конклав" - англо-американский фильм с элементами психологической драмы, который снял режиссер Эдвард Бергер. В нем показывается самое загадочное событие Католической церкви - избрание нового Папы Римского. После внезапной смерти понтифика кардиналы со всего мира собираются вместе, чтобы избрать нового лидера. Однако во время этого процесса появляется немало интриг и раскрываются многолетние тайны.

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Кстати, "Конклав" был номинирован в этом году в 8 категориях престижной кинопремии "Оскар" и одержал победу в одной как "Лучший адаптированный сценарий".

В фильме сыграли актеры Рэйф Файнс, Стэнли Туччи, Джон Литгоу, Изабелла Росселлини, Карлос Диас и многие другие.

"Два Папы"

Лента "Два Папы" - биографическая комедия-драма режиссера Фернанду Мейреллиша. Фильм основан на реальных событиях и показывает встречу двух выдающихся духовных лидеров: Папы Бенедикта XVI с его преемником Папой Франциском.

"Два Папы" получил 3 номинации на премию "Оскар". В частности, в категории "Лучший актер", "Лучший актер второго плана" и "Лучший адаптированный сценарий". Также фильм был номинирован на "Золотой глобус" и премию BAFTA.

В фильме сыграли актеры Энтони Хопкинс, Джонатан Прайс, Хуан Минухин, Сидни Коул, Питер Терксон и другие.

"Ватикан"

Проект "Ватикан" от режиссера Ридли Скотта вышел лишь одним эпизодом. В центре сюжета кардинал Томас Дорс, который стремится к реформам в Католической церкви. Но его главным оппонентом становится другой кардинал Марко Малакки, у которого совсем другие взгляды. Позже между ними разворачиваются личные драмы, расследования и интриги.

В фильме сыграли актеры Кайл Чандлер, Себастьян Кох, Мэтью Гуд, Анна Фрил, Бруно Ганц и другие.

"У нас есть Папа!"

Фильм "У нас есть Папа!" - это итальянская лента, созданная режиссером Нанни Моретти. Сюжет разворачивается вокруг кардинала Мелвилля, которого неожиданно выбирают новым Папой. Однако это торжественное событие в его жизни не приносит ему радости и вместо триумфа он испытывает страх, тревогу и глубокую неуверенность в собственных силах. За несколько часов до публичного провозглашения он сбегает из Ватикана, меняя все планы.

В фильме сыграли актеры Мишель Пикколи, Нанни Моретти, Ежи Штур, Маргерита Буй, Ренато Скарпа и другие.

"Ангелы и демоны"

Известный триллер "Ангелы и демоны" режиссера Рона Ховарда был экранизирован по мотивам романа Дэна Брауна. В основе сюжета - расследование профессора Роберта Лэнгдона, который вместе с физиком пытается раскрыть заговор в Ватикане.

В фильме сыграли актеры Том Хэнкс, Аеле Бенуа, Стэнли Туччи, Изабелла Ришели и другие.

Напомним, ранее УНИАН писал о 10 самых популярных сериалов на Netflix среди украинцев.

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