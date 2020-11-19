Пятый сезон выйдет в 2021 году.

Программа "От пацанки до панянки" выйдет в 2021 году под названием "Поколение Зависимых".

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Девушек поселят в новый дом, но там их будет встречать уже всем известный дворецкий и "искусственный интеллект Орыся".

"Он будет очень насыщенным. Этот сезон реалити будет наполненный инновационными и современными технологиями - У нас появится "искусственный интеллект Орися" она выполняет роль виртуального надзирателя. Орися все знает про девочек, все видит и слышит. Она передает всю информацию преподавателям. Но это не означает, что девочки не увидят всеми полюбившегося дворецкого прошлогоднего сезона - Алексей Свинторжицкого. Он так же будет встречать и сопровождать участниц на пути их трансформации", - рассказала руководитель проекта Ксения Бабенко.

Что касается руководства дома, то их состав решили не менять. Директором будет Татьяна Мокриди, заместителями Екатерина Виноградова и Ирина Зайцева.

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Автор: УНИАН