Уже вскоре станет понятно, какие фильмы и актеры будут триумфовать на нынешней церемонии.

В ночь с 25 на 26 апреля состоится 93-я церемония вручения премии "Оскар". Из-за пандемии коронавируса она будет иметь свои особенности.

Читайте такжеГильдия сценаристов США: названы лауреаты премииВ частности, для этой церемонии Американская киноакадемия изменила регламент премии, позволив претендовать на "Оскар" фильмам, которые не выходили в прокат, а демонстрировались на цифровых платформах. Но при этом у них должен быть запланированный показ в кинотеатрах.

Примечательно также то, что в этом году количество категорий премии "Оскар" сокращено с 24 до 23. В частности, две категории "Лучший звук" и "Лучший звуковой монтаж" объединили в одну – "Премия "Оскар" за лучший звук".

Важнейшими статуэтками среди всех категорий считаются полученные за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль, лучшую женскую роль, оригинальный сценарий, лучшую мужскую и женскую роли второго плана.

Лучший фильм

"Суд над чикагской семеркой"

"Земля кочевников"

"Отец"

"Иуда и Черный мессия"

"Манк"

"Минари"

"Девушка, подающая надежды"

"Звук металла"

Лучший режиссер

Томас Винтерберг ("Еще по одной")

Дэвид Финчер ("Манк")

Ли Айзек Чан ("Минари")

Хлоя Чжао ("Земля кочевников")

Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды")

Лучший актер

Риз Ахмед ("Звук металла")

Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза")

Энтони Гопкинс ("Отец")

Гэри Олдмен ("Манк")

Стивен Юн ("Минари")

Лучшая актриса

Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза")

Кэри Маллінган ("Девушка, подающая надежды")

Андра Дэй ("США против Билли Холлидей")

Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины")

Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников")

Лучший оригинальный сценарий

"Иуда и Черный мессия"

"Минари"

"Девушка, подающая надежды"

"Звук металла"

"Суд над чикагской семеркой"

Лучшая женская роль второго плана

Мария Бакалова ("Борат 2")

Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли")

Оливия Колман ("Отец")

Аманда Сайфред ("Манк")

Юн Ю Чжон ("Минари")

Лучшая мужская роль второго плана

Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой")

Дэниел Калуя ("Иуда и черный мессия")

Лесли Одом-младший ("Одна ночь в Майами")

Пол Раджи ("Звук металла")

Лейкит Стэнфилд ("Иуда и Черный мессия")

Кому пророчат победу на "Оскаре 2021"

В номинации "Лучший фильм" киноэксперты практически единодушно отдают победу "Земле кочевников" Хлое Чжао. Ей же прочат звание лучшего режиссера за этот фильм.

Статуэтка "Лучшего актера", вероятнее всего, будет посмертно присуждена Чедвику Боузману за роль в ленте "Ма Рейни: Мать блюза".

В номинации "Лучшая актриса" с большой вероятностью победу одержит Кэри Маллиган за роль в триллере "Девушка, подающая надежды".

Стать лучшим актером второго плана, по прогнозам киноэкспертов, имеет самые высокие шансы Дэниел Калуя ("Иуда и Черный мессия"). "Оскар" как лучшая актриса второго плана, вероятно, заберет Юн Ю Чжон, сыгравшую в фильме "Минари".

Номинация "Лучший оригинальный сценарий" – одна из категорий, где победителя предсказать сложно. Самые высокие шансы, в частности, у сценариев фильмов "Девушка, подающая надежды" и "Суд над чикагской семеркой".

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Автор: Алина Вишневская