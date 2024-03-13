В украинский прокат приквел культовой франшизы выйдет 4 апреля 2024 года.

Кинокомпания 20th Century Studios выпустила новый жуткий трейлер психологического фильма ужасов "Омен: Начало" (The First Omen), который является приквелом классической франшизы фильмов ужасов "Омен".

В центре сюжета фильма – молодая американка Маргарет Дайно, которую отправляют в Рим, чтобы начать жизнь, посвященную служению церкви. Там она сталкивается с тьмой, которая испытывает ее веру и скрывает ужасный заговор, цель которого – рождение вселенского зла.

Главные роли в фильме "Омен: Начало" исполнили Нелл Тайгер Фри (сериал "Дом с прислугой"), Тавфик Баргом ("Мария Магдалина"), Соня Брага ("Поцелуй женщины-паука"), Ральф Айнесон ("Творец"), Чарльз Дэнс (сериал "Игра Престолов") и Билл Найи ("Пираты Карибского моря: На краю света", "Реальная любовь", "Другой мир").

Фильм снят режиссером Аркашей Стивенсон (сериалы "Новый вкус вишни", "Легион") на основе персонажей, созданных Дэвидом Зельцером ("Омен"). История написана Беном Джейкоби и сценаристами Тимом Смитом, Аркашей Стивенсон и Китом Томасом ("Воспламеняющая взглядом").

Как сообщила пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат лента выйдет 4 апреля 2024 года.

Франшиза "Омен"

В целом кинофраншиза "Омен", созданная американским писателем, сценаристом и режиссером Дэвидом Зельцером, вместе с картиной 2024 года насчитывает шесть фильмов.

Первая лента вышла в 1976 году и рассказывала о приходе в мир Антихриста в человеческом обличье – мальчика Дэмиена Торна, приемного сына американского дипломата, чей собственный сын умер при рождении в Риме.

Два ее прямых продолжения вышли в 1978 и 1981 годах, рассказывая о дальнейшем пути Дэмиена Торна. В 1991 году вышла четвертая часть франшизы, созданная специально для телевидения. В этой части в образе Антихриста уже была девочка по имени Делия. В 2006 году вышел ремейк первого фильма.

Как сообщал УНИАН, ранее вышел трейлер мрачного хоррора "Проклятая дева" с Сидни Суини.

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