Южно-корейский веб-сериал в жанре выживания "Игра в кальмара" получил 14 номинаций и установил несколько исторических рекордов.

Оргкомитет самой престижной телевизионной премию в мире "Эмми" (74th Primetime Emmy Awards) 12 июля 2022 года назвал сериалы, которые претендуют на звание лучших по итогам сезона 2021-2022.

Лидером по количеству номинаций стал сатирический комедийно-драматический сериал "Наследники"(Succession) – его отметили в 25 категориях. С октрябя по декабрь 2021 года на HBO выходил третий сезон сериала.

Второе и третье место по количеству номинаций разделили спортивный комедийный сериал "Тед Лассо" (Ted Lasso) от Apple TV+, второй сезон которого транслировали летом 2021 года, и комедийный сериал-антология "Белый лотос" (The White Lotus), премьера первого сезона которого состоялась летом 2021 года на HBO. Оба сериала получили по 20 номинаций стал.

Среди стриминговых сервисом лидером по количество номинаций стал HBO, представленный в общей сумме в 140 категориях. Именно на не выходят еще два сериала с наибольшим числом номинаций – "Хитрости" (Hacks) с 17 номинациями и "Эйфория" (Euphoria) с 16 номинациями.

Второе место по числу номинаций среди стриминговых сервисов досталось Netflix, представленному в 105 категориях. Среди проектов платформы одним из главных триумфаторов стал южно-корейский веб-сериал в жанре выживания "Игра в кальмара", получивший 14 номинаций и установивший несколько исторических рекордов. В частности, серил стал первым неанглоязычным сериалом, который поборется за звание лучшего драматического сериала, а также лидером в истории по числу номинаций среди сериалов на иностранном языке.

Ниже приводим список номинантов в главных категориях "Эмми".

Лучший драматический сериал:

"Игра в кальмара"

"Лучше звоните Солу"

"Наследники"

"Озарк"

"Очень странные дела"

"Разделение"

"Шершни"

"Эйфория"

Лучшая актриса в драматическом сериале:

Зендея – "Эйфория"

Джоди Комер – "Убивая Еву"

Лора Линни – "Озарк"

Мелани Лински – "Шершни"

Сандра О – "Убивая Еву"

Риз Уизерспун – "Утреннее шоу"

Лучший актер в драматическом сериале:

Джейсон Бэйтман – "Озарк"

Ли Джон-джэ – "Игра в кальмара"

Брайан Кокс – "Наследники"

Боб Оденкерк – "Лучше звоните Солу"

Адам Скотт – "Разделение"

Джереми Стронг – "Наследники"

Лучший комедийный сериал:

"Барри"

"Начальная школа "Эбботт""

"Тед Лассо"

"Убийства в одном здании"

"Удивительная миссис Мэйзел"

"Умерь свой энтузиазм"

"Хитрости"

"Чем мы заняты в тени"

Лучшая актриса в комедийном сериале:

Куинта Брансон – "Начальная школа "Эбботт""

Рэйчел Броснахан – "Удивительная миссис Мэйзел"

Кейли Куоко – "Бортпроводница"

Исса Рэй – "Белая ворона"

Джин Смарт – "Хитрости"

Эль Фаннинг – "Великая"

Лучший актер в комедийном сериале:

Дональд Гловер – "Атланта"

Стив Мартин – "Убийства в одном здании"

Джейсон Судейкис – "Тед Лассо"

Билл Хейдер – "Барри"

Николас Холт – "Великая"

Мартин Шорт – "Убийства в одном здании"

Лучший мини-сериал:

"Белый лотос"

"Выбывшая"

"Изобретая Анну"

"Ломка"

"Пэм и Томми"

Лучшая актриса в мини-сериале/телефильме:

Джулия Гарнер – "Изобретая Анну"

Лили Джеймс – "Пэм и Томми"

Тони Коллетт – "Лестница"

Маргарет Куэлли – "Уборщица"

Сара Полсон – "Импичмент: Американская история преступлений"

Аманда Сайфред – "Выбывшая"

Лучший актер в мини-сериале/телефильме:

Оскар Айзек – "Сцены из супружеской жизни"

Эндрю Гарфилд – "Под знаменем небес"

Майкл Китон – "Ломка"

Химеш Патель – "Станция одиннадцать"

Себастьян Стэн – "Пэм и Томми"

Колин Ферт – "Лестница"

С полным списком номинантов можно ознакомиться на сайте Emmy Awards.

Церемония объявления победителей "Эмми-2022" состоится 12 сентября в Лос-Анджелесе.

Как сообщал УНИАН, ранее Netflix официально показал тизер второго сезона "Игры в кальмара".

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