Фильм выйдет 8 сентября 2022 года на Disney+.

Компания Walt Disney Studios обнародовала первый трейлер новой версии фильма "Пиноккио".

В ролике можно увидеть сказочную атмосферу, актера Тома Хэнкса в роли Джеппетто и самого Пиноккио в образе настоящей куклы.

Интересно, что главного персонажа Пиноккио показывают лишь в конце трейлера, в момент, когда его оживляет фея.

Известно, что кроме Тома Хэнкса в фильме снялись Синтия Эриво, Люк Эванс и другие. Режиссерское кресло занял Роберт Земекис, а музыку написал Алан Сильвестри.

Фильм является киноадаптацией одноимённого мультфильма 1940 года, основанного на итальянской книге 1883 года "Приключения Пиноккио", автора Карло Коллоди.

Основные съёмки начались 17 марта 2021 года в Cardington Film Studios, в Англии, под рабочим названием "Mahogany" и завершились в апреле.

Напомним, режиссер Сотниченко снимет фильм об обстрелах и зверствах оккупантов в Ирпене.

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