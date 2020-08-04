Новый клип alyona alyona и других украинских рэперов попал в тренды YouTube (видео)

Новинка всего за день попала в тренды украинского сегмента YouTube, заняв там 47-ю строчку.

Популярная украинская рэперша alyona alyona и еще шесть рэп-исполнителей представили совместную 6-минутную песню "Стержень" в рамках рэп-флешмоба #RapinPeaceUA.

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alyona alyona, KALUSH, OTOY, Білий Бо, Шершень, DYKTOR, Дядя Вова выдержали 40 дней после публикации скандальной колонки украинского музыкального журналиста Саши Вареницы о смерти украинского рэпа и представили свой ответ - видео на песню "Стержень", в которой объясняют, почему выбрали именно этот жанр.

"Мы прочитали все и решили уже наконец похоронить тот рэп и устроить по нему поминки именно сегодня! В этот „поминальный“ понедельник многие украинские рэп-исполнители перекрестят свои творения и выпустят их в свет. Сколько нас таких будет — следите за хэштегом #RapinPeaceUA в моем Instagram", - написала alyona alyona, представляя видео.

Отметим, что новинка всего за день попала в тренды украинского сегмента YouTube, заняв там 47-ю строчку.

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