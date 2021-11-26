Первый сингл с пластинки, композиция Easy On Me пять недель подряд занимает первую строчку в британском чарте.

Четвертый студийный альбом популярной британской певицы Адель под названием "30", который вышел в прошлую пятницу, как ожидается, сегодня возглавит британский хит-парад.

Official Charts Company, которая составляет рейтинг, ранее сообщила, что к среде было продано 219 тыс. копий (на 15 тыс. меньше, чем собрал новый альбом ABBA под названием Voyage за первую неделю продаж), передает Би-би-си.

Первый сингл с пластинки, композиция Easy On Me пять недель подряд занимает первую строчку в британском чарте. В стриминговом сервисе Spotify песню прослушали более 330 млн раз.

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В минувшие выходные Spotify отключил функцию случайного воспроизведения треков в альбомах после просьбы Адель. Теперь по умолчанию композиции проигрываются по порядку.

"Это была моя единственная просьба к нашей постоянно меняющейся индустрии! Мы не просто так тщательно продумываем треклисты. Наше творчество рассказывает истории, и они должны прослушиваться так, как мы задумали. Спасибо Spotify за то, что прислушиваетесь", - написала Адель в "Твиттере".

Новый альбом Адель "30"

19 ноября Адель выпустила первый за шесть лет альбом, работа над которым длилась три года. Он получил название "30". 15-кратная обладательница "Грэмми" продолжила традицию и отразила в пластинке свой возраст в момент работы над песнями.

Ранее певица признавалась, что самое большое влияние на пластинку оказало ее расставание с мужем - бизнесменом Саймоном Конекки и то, как развод сказался на их сыне Анджело Джеймсе.

15 октября состоялась премьера ее песни Easy on Me, которая стала первым синглом с альбома "30".

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Автор: Ирина Погорелая