Уже сегодня артист расскажет, о какой партнерше мечтал, и начал ли уже тренировки.

Украинский певец MELOVIN стал участником нового сезона проекта "Танцы со звездами".

Сегодня артист подтвердил свое участие в шоу видеороликом, в котором получает звонок от абонента по имени Танцы со звездами.

"Люблю делать то, чего от меня точно не ожидают. "Танці з зірками" станут отличным трамплином и выходом из привычной музыкальной среды в нечто новое. Если кого-то и интересует участие ради участия, то меня интересует именно победа в шоу", - сказал MELOVIN.

Недавно челлендж приняла певица Lida Lee, она опубликовала видео в соцсети, где станцевала танго с таинственным партнером, и бросила вызов певцу MELOVIN.

Сегодня артист подтвердил свое участие в шоу видеороликом, в котором получает звонок от абонента по имени Танцы со звездами.

Напомним, участниками шоу "Танці з зірками" стали певица Джамала, участник группы Танок на майдане Конго Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова, юморист Иван Люленов, актер Константин Войтенко, певец KADNAY, певица Евгения Власова, актер Артур Логай и певица Lida Lee. Принял вызов и украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу "Танці з зірками". К судейскому составу также присоеденились любимые танцоры страны - прима-балерина Екатерина Кухар и хореограф и ведущий инфотейнмент шоу "Твій день" Влад Яма.

Создатели проекта заявили, что главным акцентом нового сезона станет атмосфера величественного бала, в которую зрителей погрузят яркие постановки от креативного продюсера этого сезона Елены Коляденко и главного хореографа Алены Шоптенко. Уже скоро станет известно, кто из танцоров выйдет на паркет в этом сезоне. Некоторое время назад телеканал 1+1 провел открытый кастинг танцоров и получил более 350 заявок на участие в шоу.

Победителями прошлого года стали две пары Санта Димопулос и Макс Леонов и Юлия Санина с Дмитрием Жуком.

Автор: Иван Бойко