Также стало известно, когда выйдет лента на большие экраны.

Известная американская кинематографическая компания Lucasfilm рассекретила имя актера, который появится в новой части "Звездных войн" под названием "Звездные войны: Звездный истребитель".

Как пишет издание Variety, им станет звезда фильмов "Барби" и "Дневник памяти" Райан Гослинг. Съемочный процесс новой ленты с его участием начнется осенью. Режиссер Шон Леви и другие создатели назвали и официальную дату выхода "Звездных войн: Звездный истребитель". На больших экранах кино появится 28 мая 2027 года.

К слову, сценаристом фильма стал Джонатан Троппер. По сюжету, действие с новыми персонажами будет происходить примерно через пять лет после событий предыдущей части ленты. Кто еще сыграет с Гослингом - пока неизвестно.

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"Звездный истребитель" - это новый скачок для актера, который обычно не любит франшизы, и чьи немногочисленные встречи с интеллектуальной собственностью, например, фильмы "Барби" или "Бегущий по лезвию 2049", имели меньший успех у зрителей, чем невероятно прибыльная франшиза "Звездные войны", - говорят создатели о Райане.

Отметим, что "Звездные войны" - это культовая эпическая фантастическая медиафраншиза, которая рассказывает о борьбе между светом и тьмой, а также о различных конфликтах в далекой галактике.

Напомним, ранее вышел трейлер третьего сезона "И просто так" с Сарой Джессикой Паркер.

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