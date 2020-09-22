В стриминговом сервисе Netflix появится украинский дубляж - две студии заключили соглашение с компанией.

В развлекательном сервисе Netflix появится украинский дубляж — украинские студии POSTMODERN Postproduction и Так Треба Продакшн заключили соглашение с компанией.

Об этом сообщила пресс-служба FILM.UA Group в Facebook.

«POSTMODERN Postproduction и Так Треба Продакшн рады объявить о присоединении к Netflix Post Partner Program для дубляжа на украинском языке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обе студии получили от Netflix высокий статус — GOLD.

Когда в сервисе появятся первые фильмы на украинском, пока не сообщается.

Студии POSTMODERN Postproduction и Так Треба Продакшн занимаются дубляжом и созданием субтитров для фильмов и сериалов на украинский и русский языки. Обе студии входят в структуру FILM.UA Group.

Стриминговий сервис Netflix

Стриминговий сервис Netflix — один из крупнейших сервисов для развлечений в мире. По состоянию на апрель 2020 года более 182 миллионов человек по всему миру оформили на него подписку.

Netflix предлагает просмотр фильмов, сериалов и шоу — как собственного производства, так и тех, на которые он получил лицензию. Некоторые из них высоко оценивались критиками и зрителями. На нынешней телепремии «Эмми» Netflix получил рекордные 160 номинаций и 30 побед.

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Автор: Олег Давыгора