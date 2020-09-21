Джимми Киммел / eastnews.ua
20 сентября состоялось вручение премии "Эмми". Из-за коронавируса церемонию проводили в режиме онлайн. Ведущим церемонии стал Джимми Киммел.
Названы все победители телевизионной премии:
- Лучший драматический сериал – "Наследники"
- Лучший минисериал – "Хранители"
- Лучший документальный сериал – "Последний танец"
- Лучший комедийный сериал – "Шиттс Крик"
- Лучшая мужская роль в комедийном сериале – Юджин Леви ("Шиттс Крик")
- Лучшая женская роль в комедийном сериале – Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик")
- Лучшая мужская роль в драматическом сериале – Джереми Стронг ("Наследники")
- Лучшая женская роль в драматическом сериале – Зендея ("Эйфория")
- Лучшая мужская роль в минисериале / фильме – Марк Руффало ("Я знаю, что это правда")
- Лучшая женская роль в минисериале / фильме – Реджина Кинг ("Хранители")
- Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале – Билли Крудап ("Утреннее шоу")
- Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале – Джулия Гарнер ("Озарк")
- Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале – Дэниэл Леви ("Шиттс Крик")
- Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале – Энни Мерфи ("Шиттс Крик")
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