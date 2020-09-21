Джимми Киммел / eastnews.ua

20 сентября состоялось вручение премии "Эмми". Из-за коронавируса церемонию проводили в режиме онлайн. Ведущим церемонии стал Джимми Киммел.

Названы все победители телевизионной премии:

  • Лучший драматический сериал – "Наследники" 
  • Лучший минисериал – "Хранители" 
  • Лучший документальный сериал – "Последний танец"
  • Лучший комедийный сериал – "Шиттс Крик"
  • Лучшая мужская роль в комедийном сериале – Юджин Леви ("Шиттс Крик")
  • Лучшая женская роль в комедийном сериале –  Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик")
  • Лучшая мужская роль в драматическом сериале – Джереми Стронг ("Наследники")
  • Лучшая женская роль в драматическом сериале – Зендея ("Эйфория")
  • Лучшая мужская роль в минисериале / фильме – Марк Руффало ("Я знаю, что это правда")
  • Лучшая женская роль в минисериале / фильме – Реджина Кинг ("Хранители")
  • Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале – Билли Крудап ("Утреннее шоу")
  • Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале – Джулия Гарнер ("Озарк")
  • Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале – Дэниэл Леви ("Шиттс Крик")
  • Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале – Энни Мерфи ("Шиттс Крик")

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Автор: УНИАН