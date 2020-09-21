Эмми-2020: названы все победители

Вручение премии состоялось 20 сентября.

20 сентября состоялось вручение премии "Эмми". Из-за коронавируса церемонию проводили в режиме онлайн. Ведущим церемонии стал Джимми Киммел. Названы все победители телевизионной премии: Лучший драматический сериал – "Наследники"

Лучший минисериал – "Хранители"

Лучший документальный сериал – "Последний танец"

Лучший комедийный сериал – "Шиттс Крик"

Лучшая мужская роль в комедийном сериале – Юджин Леви ("Шиттс Крик")

Лучшая женская роль в комедийном сериале – Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик")

Лучшая мужская роль в драматическом сериале – Джереми Стронг ("Наследники")

Лучшая женская роль в драматическом сериале – Зендея ("Эйфория")

Лучшая мужская роль в минисериале / фильме – Марк Руффало ("Я знаю, что это правда")

Лучшая женская роль в минисериале / фильме – Реджина Кинг ("Хранители")

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале – Билли Крудап ("Утреннее шоу")

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале – Джулия Гарнер ("Озарк")

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале – Дэниэл Леви ("Шиттс Крик")

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале – Энни Мерфи ("Шиттс Крик") Другие новости по теме: В сети появился сюжет с 20-летним Киану Ривзом (видео)

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