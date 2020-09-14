Netflix попал в грандиозный скандал из-за фильма "Милашки".
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Согласно сюжету, 11-летняя девочка Эми воспитывается в мусульманской семье, передает 24tv.ua.
Девочка решает записаться в группу танцовщиц тверку. Несмотря на то, что фильм победил на международном кинофестивале Sundance, киноманы уверены, что он побуждает к педофилии.
В связи с этим в сети создали петицию с требованием запретить показ "Милашек" и удалить фильм. Такую инициативу поддержали более 80 000 пользователей сети.
"Милашки" - социальный комментарий против сексуализации несовершеннолетних детей. Это отмечен наградами фильм и мощная история о давлении на молодых девушек, с которым они сталкиваются в соцсетях и обществе в целом. И мы призываем всех, кому небезразличны эти важные вопросы, посмотреть этот фильм", - заявили представители компании, передает журнал People.
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