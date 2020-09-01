Netflix впервые открывает свободный доступ к такому количеству кинопродукции.

Netflix открыл бесплатный доступ к нескольким своим фильмам и эпизодам сериалов, теперь они доступны без регистрации, в том числе и в Украине.

Как сообщает TechCrunch, такой шаг в Netflix объяснили поиском новых маркетинговых предложений, чтобы привлечь как можно больше новых подписчиков.

Отмечается, что желающим воспользоваться этой услугой не понадобится заводить аккаунт. При этом, просмотр без оформления подписки доступен только через десктопный браузер на ПК или мобильный браузер на Android-устройствах. А вот браузеры на iOS не поддерживаются.

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Пользователи могут посмотреть первые эпизоды сериалов, а также полнометражные фильмы:

Очень странные дела (1 эпизод 1 сезона);

Загадочное убийство;

Элита (1 эпизод 1 сезона);

Босс-молокосос: cнова в деле;

Птичий короб;

Когда они нас увидят (1 эпизод 1 сезона);

Любовь слепа (1 эпизод 1 сезона);

Два папы;

Наша планета (1 эпизод 1 сезона);

Грейс и Фрэнки (1 эпизод 1 сезон).

Как долго продлится акция, пока не уточняется.

Отмечается, что Netflix впервые открывает свободный доступ к такому количеству кинопродукции.

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Netflix - что такое "Нетфликс"

Netflix - это американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. Основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом.

С 2013 года Netflix производит собственные фильмы и сериалы, в том числе и анимационные, а также телепрограммы. В 2016 году компания выпустила 126 оригинальных сериалов и фильмов - больше, чем любой другой сетевой или кабельный канал

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Автор: Александр Топчий